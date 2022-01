Omrop TIP: "Blijer ken geen mens weze"

Foar de toerriders wie de Alvestêdetocht fan 1985 in dei om nea te ferjitten. Troch de minne kwaliteit fan it iis moasten in soad riders ophâlde. Diel twa fan de FryslânDOK Doe't de tocht dy't nea trochgong... trochgong (út 2005) is te sjen op sneon 15 jannewaris by NPO2 en op snein 16 jannewaris by Omrop Fryslân.