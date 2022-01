Jonge kampioen 'gjin ferrassing' op keuring: bier stie al kâld

Herre 524 is algemien kampioen wurden by de Fryske hynstekeuring. Dat is de wichtichste titel dy't in Frysk hynder winne kin. "Dit is super", seit De Boer. "In dikke opstekker."

'Hylpen giet hielendal los'

De eigeners fan Herre wiene net yn Harich, mar thús yn Hylpen, omdat der fanwege de coronaregels mar in beheind oantal minsken by de keuring wêze mocht.

De Boer hat wol kontakt mei se hân. "Dy giene hielendal los. Se witte fan gekkichheid net wat se dwaan moatte. Dy binne hiel bliid fansels."

By de foarlêste omloop wie der noch wol in probleem mei it materiaal. De ketting gie stikken.