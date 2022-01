Arno Brok wol ferromming foar hoareka en kultuer: "It lykwicht is fuort"

"It is net allinne it belang fan de sûnenssoarch, mar ek dat fan it ûnderwiis, de ekonomy, de kultuer. It is net mear yn balâns, noch los fan wat it psychysk docht mei minsken", seit Brok.

De kommissaris kin him dan ek fine yn it statement dat de noardlike boargemasters woansdei mei-inoar nei bûten brochten, dat ek al pleite foar mear lykwicht tusken coronamaatregels.

Hoareka en kultuer

"Ik bin fan betinken dat der foar de kultuer en hoareka fuortendaalks mear romte komme moat", seit Brok. "Wêrom kin der net mei tiidsslotten wurke wurde yn in museum? Wêrom kinne teäters net iepen? Dat begryp ik net."

Neffens Brok is it net út te lizzen dat yn België alle musea iepen bleaun binne en hjir alles ticht smiten wurdt. "Al is it ek goed dat elts lân syn eigen belied fiere kin."