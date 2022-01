Gemeente Ljouwert ropt op: Kom net mear nei winkelpark De Centrale

It is no sa drok by it winkelpark De Centrale yn Ljouwert, dat de gemeente minsken opropt dêr hjoed net mear hinne te gean. De gemeente meldt dat der files steane yn de omjouwing fan it winkelpark.

Yn it winkelpark binne likernôch 20 winkels iepen. By de Leen Bakker is sneontemiddei it gebou ûntromme om't der in gaslucht yn de winkel hingje soe. Meiwurkers fan de ynterieurwinkel ha de brânwacht belle en it winkelpublyk nei bûten stjoerd.