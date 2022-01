Coronaregels fan hjoed ôf ferromme | Lanlike hoareka-aksjes foar iepenjen sektor 

Kommissaris fan de Kening Arno Brok fynt dat it lykwicht tusken coronamaatregels fuort is. "Der is is sa stadichoan in disbalâns. Wy libje yn in ryk lân en hawwe it goed. Mar dit is al hast twa jier", sei Brok freed yn It Polytburo by Omrop Fryslân. De kommissaris wol benammen mear romte foar hoareka en kultuer.

"It is net allinne it belang fan de sûnenssoarch, mar ek dat fan it ûnderwiis, de ekonomy, de kultuer. It is net mear yn balâns, noch los fan wat it psychysk docht mei minsken", seit Brok. De kommissaris kin him dan ek fine yn it statement dat de noardlike boargemasters woansdei mei-inoar nei bûten brochten, dat ek al pleite foar mear lykwicht tusken coronamaatregels.