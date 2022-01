Friesch Paarden-Stamboek is der klear foar: trije dekhynsten de oseaan oer

It wurdt op 'e nij in edysje sûnder minsken op de tribune. "It is makliker om te organisearjen, mar wy fine it wol ferskriklik spitich dat der gjin publyk by is", seit Akkerman. "It jout in hiel oare sfear, it is hiel oars. Mar ja, it kin net oars. Ik sjoch it meast út nei de kampioenskeuring, dat is wol de klimaks."

Trije dekhynsten foar de oerstek

Bysûnder nijs is dat der dit jier trije dekhynsten tagelyk de oseaan oer geane. Dedmer 519 fan Sint Jânsgea giet nei Meksiko, Erryt 488 fan Kollumersweach giet nei Teksas en ek Wylster 463 giet nei Amearika.