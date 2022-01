Xavier Mous krijt de foarkar as earste doelman by sc Hearrenfean

Erwin Mulder begûn it seizoen as oanfierder, mar rûn ein septimber in brutsen tomme op. Dêrnei hat Mous him prima ferfongen. Dêrom kiest Jansen nei de winterstop foar Mous as earste doelman.

Jansen: "We vinden dat Xavier het keurig heeft gedaan, hij heeft een goede periode neergezet en dat willen we doorzetten. Voor Erwin geldt dat hij natuurlijk teleurgesteld is. Hij moet zich nu weer terug knokken"

Mulder woe freed gjin reaksje jaan. Hy wol earst yn petear mei Johnny Jansen.