Stadichoan pakke Fryske sikehuzen reguliere soarch wer op: de knibbels earst

Yn alle Fryske sikehuzen waarden de spoedoperaasjes útfierd. Oare yngrepen koene net trochgean fanwege kapasiteitsproblemen.

Knibbels en heupen foarop

No't der wer romte is, wolle se yn it MCL yn Ljouwert as earste oan de slach mei ortopedyske yngrepen, seit wurdfierder Gerard Akkerman: "Het vervangen van knieën en heupen staat voorop. Dat is waar we snel in kunnen opschalen."

Der wurdt benammen sjoen nei medyske urginsje: "Onze artsen en specialisten gaan de wachtlijsten door en kijken naar de mensen met de ernstigste klachten."

It bliuwt noch spannend

Oare yngrepen, lykas minsken dy't in lytsere mage hawwe wolle, kinne noch net ynpland wurde. "Wanneer we daarmee beginnen, kan ik nog niet zeggen", seit Akkerman. "Wij hopen zo snel mogelijk. Iedere mogelijkheid die er is, proberen we in te vullen om mensen te helpen. Maar het moet wel kunnen."

It bliuwt ek noch spannend, sa seit Akkerman. Yn it sikehûs hienen se de hoop dat it tal coronapasjinten rapper leger wurde soe as no it gefal is.