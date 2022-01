Ljouwerter heechlearaar Van den Berg foar de VVD nei Earste Keamer

De VVD hat tolve sitten yn de senaat, mar twa leden fan de Earste Keamer-fraksje ha in funksje krigen yn it nije kabinet: Eric van der Burg is steatsekretaris foar asyl en migraasje, Micky Adriaansens minister fan Ekonomyske Saken.

Op en del tusken Ljouwert en Den Haag

Van den Berg waard yn 1980 yn Angerlo (Gelderlân) berne. Hy is no in heale Ljouwerter: bûten coronatiid reizget er foar syn wurk as heechlearaar by de Campus Fryslân tusken Ljouwert en syn offisjele wenplak Den Haag. Van den Berg is prof. dr.

By Campus Fryslân is Van den Berg spesjalisearre yn polityk en bestjoerskunde. Hy hat him ek dwaande holden mei de ferhalding tusken stêd en plattelân.

Wetjouwing yn de regio

Yn de funksje fan Earste Keamerlid wol Van den Berg ekstra omtinken jaan oan hoe't wetjouwing yn Den Haag útpakt foar de regio. Hy sil ien dei yn de wike minder wurkje yn Ljouwert, sadat er op tiisdei de gearkomsten fan de Earste Keamer bywenje kin.

Van den Berg is op dit stuit it fjirde 'Fryske' Earste Keamerlid, njonken Joop Atsma (CDA, fan Surhústerfean), Tineke Huizinga (CU, fan It Hearrenfean), Peter van der Voort (D66, fan Boksum) en Ferd Crone (PvdA, no Haarlem, earder boargemaster fan Ljouwert). Gerben Gerbrandy fan Gau hold ein 2020 op as senator foar de Unôfinklike Senaatsfraksje (OSF).