Nijjiersrevâns: Doezumers yn 'e sel nei stellen Kameleonboat Terherne

It gie om de iennige, echte Kameleonboat, dy't ek foar de films fan Steven de Jong brûkt is. De boat stie op in trailer, mar wie ynienen ferdwûn.

"Soks is al wol in kear earder bard," fertelt direkteur Nop de Graaf fan it Kameleondoarp. Dat wie yn 2017. "Dus wy tochten wol: wy wachtsje efkes oant it nije jier. Mar je meitsje je wol soargen, want it is de boat fan de films. Dy binne hiel bekend."

Soargen om de Kameleonboat

Boppedat hat it Kameleondoarp allerhanne plannen mei de boat. "Dy fart eins net mear sa goed, hy is al aardich op leeftiid. Dêrom wolle wy de boat eins by ús foar de yngong fan de Kameleonbuorkerij. Dêr kin er in prachtich plak krije", seit De Graaf.