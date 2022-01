De jierlikse hynstekeuring fan de KFPS wurdt dit jier trije dagen lang útstjoerd troch Omrop Fryslân. Freed 14 jannewaris stiet om 10.00 oere Horses2fly KFPS Sportcompetitie Tuigen op it programma. 12.00 oere sjogge we nei in weromblik fan de Hynstekeuring en fan 12.30 oere ôf stiet diel twa fan de twadde besichtiging fan de jonge hynsten sintraal. Sjoch hjir foar alle livestreams.