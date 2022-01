Parsekonferinsje oer coronafirus jûn live te folgjen by Omrop Fryslân

Krekt as foar eardere parsekonferinsjes is in part fan de besluten al útlekt. Sa wol it kabinet net-essinsjele winkels wer iepen litte en kinne kontaktberoppen lykas de kapper wer los. Der komme wol oanfoljende maatregels, bygelyks op ôfspraak winkelje.

Neffens Haachske boarnen meie de universiteiten, it hbû en it mbû aansten ek wer iepen. Datselde jildt foar de sportskoallen. De hoareka en de kultuersektor bliuwe lykwols foarearst ticht.

It wurdt de earste parsekonferinsje mei Ernst Kuipers as minister fan Folkssûnens. Hy is de opfolger fan Hugo de Jonge.