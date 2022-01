Jongeren yn 'e knipe troch lockdown: de ferhalen fan Daan, Rick, Annemarie en Marin

Ut alle wolwêzensynstellings yn Fryslan wei is der grutte soarch oer de jongeren. It libben fan jongeren is drastysk feroare en omdat it no salang duorret, wurde se beheind yn har ûntwikkeling.

Jongeren binne op syk nei aksje, en útlitkleppen binne der no net. It fergrutglês leit derop en se moatte mar normaal dwaan, mar wat is no normaal?

Spanningen

It is normaal dat se grinzen ferlizze en dat se mekoar op meardere plakken moetsje kinne. Dat heart by it grut wurden. Mar se binne faak isolearre, sitte faker mei spanningen thús en binne beheind yn har mooglikheden.

De jongerenmeiwurkers sjogge in groei fan it gebrûk fan ferdôvjende middels, fan iensumens, fan lulkens en fan learefterstannen nei trije skoaljierren corona. Dat litte de ynstellingen witte yn in mienskiplike reaksje.