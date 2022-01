Kultuersektor teloarsteld: "Cultuur lijkt hier altijd het ondergeschoven kindje"

Neffens Pragt kin it ek prima. "Als het in de Bijenkorf kan, kan het ook in de musea." Mar as se realistysk is, jout se ek ta dat it der net goed útsjocht. "En dat terwijl in het verleden is aangetoond dat musea geen brandhaarden van besmettingen zijn."

Guon winkels en sportskoallen drigen dizze wike om de saak te iepenjen, ek as it kabinet beslute soe dat se tichtbliuwe moasten. Pragt hat gjin museums heard dy't itselde fan doel binne. "Het lijkt me ook niet verstandig. Laten we het gewoon netjes regelen."

Ferwûnderje, ferrasse, ynspirearje

Neffens Buma moat it net te lang mear duorje. De sektor is wol fleksibel, mar hat it beslist net maklik. "Het gaat er niet zozeer om of wij, de instellingen, het volhouden, maar vooral om alle kinderen, jongeren en volwassenen die graag aan cultuurbeoefening doen."

Minsken misse de kultuer, fernimt er. "Iedereen snakt ernaar om elkaar weer te ontmoeten, zich te verwonderen, laten verrassen en inspireren. In Nederland lijkt cultuur altijd het ondergeschoven kindje te zijn, maar het is net zo belangrijk als zuurstof om te blijven leven."