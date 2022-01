Lanlik 35.521 nije coronabesmettingen | Underwiis, sport en winkels wer iepen

"Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland", seit minister Kuipers. "Het virus gaat niet meer weg." Dochs is it tal besmettingen flink omheech gien troch de omikronfariant. It betsjut dat in soad minsken thús sitte. "Dat kan de maatschappij ontwrichten." Wol wurde der minder minsken siik, mar as it tal besmettingen sa heech is, bliuwe der dochs in soad minsken dy't ferlet hawwe fan soarch.