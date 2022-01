Lanlik 35.521 nije coronabesmettingen | Jûn coronaparsekonferinsje

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 1.015 nije coronabesmettingen registrearre by it RIVM. Dat binne 300 mear as tongersdei, doe waarden 715 besmettingen meld. Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 803 besmettingen meld yn Fryslân.

Yn de ôfrûne 24 oeren is yn Fryslân ien stjergefal fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Dat giet om in ynwenner fan Tytsjerksteradiel. Der binne twa Friezen mei it coronafirus opnommen yn it sikehûs. Dat giet om in ynwenner fan Ljouwert en Waadhoeke.

Lanlik

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 35.521. Dat is it heechste deisifer sûnt it begjin fan de pandemy yn Nederlân. It trochsneed tal besmettingen fan de ôfrûne sân dagen is 31.206.