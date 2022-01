Jûn earste coronaparsekonferinsje nije kabinet

Dizze wike ha 6.206 Friezen posityf test op it coronafirus, tsjinoer 3.577 in wike earder: in groei fan goed 73 prosint.

Der binne de ôfrûne wike noch wol minder Friezen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. It binne der njoggen, foarige wike noch sân. Yn de ôfrûne wike binne der trije Friezen ferstoarn oan it coronafirus. Dat is ien minder as ferline wike.