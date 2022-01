Wurk oan nije haven en wetterfront Aldegea (Sm.) begjint nei 55 jier praten

"It sil los nei mear as 55 jier fan praten en neitinken", fertelt De Boer. "Al yn 1967 waard praat oer in gruttere haven en nije wenten, mar oant no ta kamen dy plannen noait fan de grûn. No is de tiid der gelokkich wol ryp foar!"

Mar en grien doarpsplein

De nije haven fan Aldegea wurdt as it goed is oplevere foar de start fan it kommende toeristeseizoen. De oanlis fan de nije mar begjint takom jier. De oanlis fan in lytse mar by de haven smyt Wetterskip Fryslân in ekstra wetterberging op fan sa'n oardel bunder.

Doarpsbelang is yntusken dwaande mei it meitsjen fan plannen foar de ynrjochting fan it 'griene doarpsplein' dat by de haven komme moat.

Moetingsplak foar ynwenners en toeristen

Oan it plein steane no noch in pear fersutere gebouwen, mar dy ferdwine en meitsje plak foar in nij appartemintekompleks en in nij doarpsplein. "It moat in moetingsplak wurde foar ynwenners en toeristen fan alle generaasjes", seit Janneke Geerligs fan de doarpspleinkommisje.

De Boer giet derfan út dat alle feroarings op termyn njonken mear toeristen ek mear ynwenners foar it doarp opsmite sil. "Grutte kloften hoecht net om ús, mar wat mear reuring en wat mear ynwenners kinne we wol brûke."