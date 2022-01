FrieslandCampina op list Miljeudefinsje mei meast fersmoargjende bedriuwen

Njonken FrieslandCampina giet it bygelyks om bedriuwen as Tata Steel en Unilever. Miljeudefinsje docht in oprop oan de bedriuwen om harren CO2-útstjit werom te bringen.

Melkfeehâlders binne ferwûndere

Dat FrieslandCampina op de list mei fersmoargjende bedriuwen stiet, fernuveret melkfeehâlders. Ek Harm Wiergersma, foarsitter fan de melkfeehâldersfakbûn begrypt der neat fan: "FrieslandCampina rint foarop mei it ferduorsumjen. Se hawwe harren konformearre oan ynternasjonale doelstellings."

Wiegersma set dêrom syn fraachtekens by it rapport. "It liket derop dat se yn eltse sektor in grut bedriuw útsocht hawwe en dat se dy beetnimme wolle. Dat fyn ik yn ús sektor net terjochte."

Neffens Wiegersma is de agraryske sektor al folop dwaande om duorsumer te wurden. "Wy dogge der alles oan om sa tûk mooglik te buorkjen. Dat hâldt wol yn dat it in proses is dat tiid freget, mar der binne al hiel wat stappen set."