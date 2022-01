Ismaël Lotz (46), filmmakker en âld-kameraman Omrop Fryslân, ferstoarn

Yn 2018 waard by Lotz de diagnoaze longkanker steld. Dat sette syn libben op syn kop. Foar RTV Noord lei er syn libben mei kanker fêst yn vlogs, ûnder de namme 'Lotz Leeft!'.

Lotz wurke by de Omrop ûnder oare mei oan de dramasearjes Baas Boppe Baas en De Koers. De lêste jierren wie er suksesfol mei eigen filmproduksjes, ek yn it bûtenlân. Sa wûn er in priis op de Los Angeles Film Awards mei de spylfilm Who is Alice.