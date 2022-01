Learlingen hynsteklasse yn Snits folgje hynstekeuring yn Harich op de foet

De skoalle hie hope dat learlingen dy't it ekstra fak hynder folgje, helpe koene by de hynstekeuring yn Harich. Fanwege corona kin dat net. Mar miskien kin it takom jier wol.

De oplieding is sa ynrjochte dat de learlingen meihelpe kinne by de keuring. "Op de 'hynstekeuring' heb je wiskunde nodig. Er lopen mensen rond die een andere taal spreken. Die vakken geven we hier", fertelt Nienke Schrale, dosint Dier & Welzijn. "Het zou mooi zijn als de leerlingen volgend jaar aanwezig kunnen zijn en alles wat ze hier leren, kunnen toepassen op het prachtige evenement."

Learlingen Ingmar en Brecht sjogge it wol sitten om takom jier of letter op de jierlikse keuring fan Fryske hynsten te wurkjen. Brecht hat grutte belangstelling foar 'it eksterieur' fan de hynders, dus hoe't se bewege. Se soe graach yn de sjuery wolle.