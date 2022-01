Boargemaster Agricola docht oanjefte nei lekken yntegriteitsûndersyk

Dat stiet yn it riedsfoarstel dat oer in lytse twa wiken behannele wurdt troch de gemeenteried fan Dantumadiel.

Yn it riedsfoarstel oer de yntegriteit fan it hannelen fan gemeenteriedsleden yn it proses om de Woudhof is te lêzen: "Het schenden van de geheimhouding door het lekken van de rapportage naar (een journalist van) de Leeuwarder Courant vind ik onacceptabel en beschouw ik als een dieptepunt in dit gehele proces."

"Het frustreert een zorgvuldig proces, het is een ernstig strafbaar feit en het tast ook de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid aan. Ik ga hiervan dan ook aangifte doen bij de Rijksrecherche", skriuwt Agricola.

Nei de behanneling yn it presidium op tiisdei is op woansdei de geheimhâlding fan it yntegriteitsûndersyksrapport ôfgien. Dizze is dan no ek iepenbier.