Goeie saken yn coronatiid: seilmakkerij Grou hat it nea earder sa drok hân

De oanfragen komme fan sawol platboaiems as skerpe jachten. No't we al twa jier lang safolle as mooglik yn eigen lân op fakânsje gean, pakke in soad minsken de eigen boat. Twaddehânsk sylboaten binne net in soad mear te keap en dus wurdt der earder in set nije seilen besteld.

"Earlik is earlik", seit Jongsma, "it publyk is faak ek it publyk dat op wintersport giet en ek dat giet no net altyd troch. Foar dat jild kinne no in pear nije seilen kocht wurde."