HEA! Jenso Paulusma is de earste Hea!-poppe

Yn 2003 stapte in kameraploech fan Hea! it hiem fan Sytse Paulusma yn Jirnsum op. Syn heit oppenearre him fuortendaliks: der moast noch in frou foar Sytse komme. En se moasten avesearje, oars soene der aanst gjin boeren mear wêze. Akkeneel seach de útstjoering en skreau Sytse in kaart. Yn 2006 troude it stel. Harren soan Jenso (15) is sadwaande de earste offisjele Hea!-poppe!