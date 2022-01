Frou (44) dy't tocht dat se mei Channing Tatum chatte fertocht fan wytwaskjen en fraude

De frou krige yn 2018 145.000 euro op har rekken. Dat jild hie se fuortendaliks trochslûze nei de spaarrekken fan har soan en de bankrekken fan har âlden. Se hat in bystânsútkearing en hie it oan de gemeente trochjaan moatten.



Neist dat se har skuldich makke hie oan stipefraude, fûn de offisier fan justysje ek dat de frou út Terwispel it jild wytwosken hie.

Channing Tatum

De frou sei dat se op it ynternet kontakt krigen hie mei de bekende Amerikaanske akteur Channing Tatum. Dy soe de yndruk jûn hawwe dat hy har helpe woe mei har finansjele problemen.

Doe't se bepaalde gegevens dield hie, soe se bedrige wêze en twongen wêze om mei te wurkjen. Se hie in pear kear jild oermakke oant de 145.000 stoart waard.

Japansk bedriuw

It jild wie ôfkomstich fan in ynternasjonaal farmaseutysk bedriuw út Japan. Kriminelen hiene de mail fan in meiwurker fan in Nederlânsk bedriuw hackt en in ferfalske faktuer nei it Japanske bedriuw stjoerd.

De betelling kaam terjochte op de bankrekken fan de fertochte. Op de sitting paste de frou har ferklearringen hieltyd oan. "U verklaart steeds wat anders", sei de foarsitter fan de rjochtbank.

Boat ferkeapje

De offisier fan justysje konkludearre dat wat der echt bard wie nei alle gedachten nea dúdlik wurde sil. It Japanske bedriuw hat it folsleine bedrach weromkrigen, op goed 13.000 euro nei. It ûntbrekkende jild waard oanfolle troch de âlders fan de fertochte, dy moasten harren boat ferkeapje.



De rjochtbank docht op 27 jannewaris útspraak.