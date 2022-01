20 jier HEA! Alle tongersdeis Hea-rinneringen

Wie it yn it begjin de nijsgjirrigens fan redaksje, ferslachjouwers en kameraminsken dy't de ûnderwerpen bepaalde, al gau wisten Friezen de redaksje te finen mei tips oer bysûndere minsken, bisten, hobbys, plakjes en barrens. Der kamen rigen mei ûnder oare nammen fan huzen, 'wat leit der op it nachtkastje' en 'fan wa binne jo ien'.

Goeie!

In fêste en populêre rubryk waard al gau 'Goeie!', faak folge troch de fraach: "Wat binne jo oan it dwaan?" Ferslachjouwers en kameraminsken reizgje op 'e dolle rûs de provinsje yn en meitsje in praatsje mei allerhande minsken dy't se ûnderweis tsjinkomme. Dat leveret lytse portretsjes op fan gewoane minsken, mar ek faak mei in bysûnder ferhaal.

Boer Frâns, de paus fan Ljouwert en kafeebaas Jolke

Yntusken is Hea! in net mear fuort te tinken programma yn Fryslân, dat hast eltse Fries wol ken of wolris sjocht. Guon minsken dy't troch Hea! portrettearre binne, binne hast BF'ers wurden. Tink oan de eigensinnige boer Frâns fan De Westereen, de kleurrike Paus fan Ljouwert of de markante, yntusken ferstoarne kafeebaas Jolke Nijenhuis fan Terwispel. Syn útspraak 'Lekker, lekker, lekker!' is al in fêste siswize wurden by it opdrinken fan in fleske bier.