Skjinmakbedriuw Ljouwert wachtet cao-datum net ôf en ferheget jeugdleanen no al

De sektor sit te springen om personiel. "Eins it it alle dagen in útdaging", seit Peter Oosterloo. De direkteur fasilitêr fan Nivo yn Ljouwert is bliid dat de cao-leanen omheech gean en it wer oantrekliker wurdt om skjinmakker te wurden.

Offisjeel giet de ferheging pas yn yn april. Syn bedriuw hat de leansferheging al op 6 desimber ynfierd en dat hat in reden. Se wolle dêrmei ek jongeren binnenhelje dy't mei de coronasluting net mear yn de hoareka wurkje kinne. "No is it momint mei de lockdown en de tichte skoallen om oantrekliker te wêzen as wurkjouwer. Se hoege by ús net te knokken om in pear prosint", seit Oosterloo.

De ekstra kosten wurde net trochberekkene oan de opdrachtjouwers. Oosterloo: "Der is altyd in jierlikse ynflaasjekorreksje. En boppedat, dit is in ynvestearring fan ús organsisaasje. "