Hûzeprizen noch hieltyd omheech, mar NVM sjocht ljochtpuntsjes foar keapers

De krapte op de merk is noch hieltyd grut. Foarsitter Willem Donker fan NVM Fryslân: "Kinst de oanhâldende krapte noch goed fernimme út dizze sifers, mar it is bemoedigjend om te sjen dat der yn Fryslân it lêste kwartaal mear hûzen ferkocht binne as yn de earste njoggen moannen."

Hûzen feroarje noch wol hiel rap fan eigener, seit Donker. "De stabyl lege hypoteekrente, de geunstige finansieringsbetingsten en de krapte op de merk soargje derfoar dat keapers graach wolle. Net allinnich yn de trochsneed priissegminten, mar ek yn de hegere segminten."

Kâns om oan hûs te kommen is grutter

Der binne noch altyd faak in soad gegadigden foar hûzen en dat driuwt de priis op. Mar Donker hat ek goed nijs: "Yn de earste moannen fan 2021 wienen it der noch mear. De statistyske kâns om oan in hûs te kommen is dus wat grutter wurden."

Noch in trend dy't Donker sjocht: it persintaazje keapers dat fan de Rânestêd nei Fryslân komt, leit ek minder heech as earder. It giet noch om twa prosint fan de hûzen dy't ferkocht binne.