Swimlessen foar skoalbern meie wer: "Wichtich yn wetterrike omjouwing"

Dat de swimlessen jûn wurde is belangryk, leit Wouda út. "It is wol fan grut belang yn in wetterrike omjouwing dat de bern swimdiploma's helje kinne. We gean aanst wer rjochting de simmer, wannear't bern bûten boartsje en nei it strân ta gean. Dan is it belangryk dat se harren feardichheden kenne."

Falske start

Wouda is noch mar krekt begûn as behearder yn it swimbad. "It is wat in falske start. Yn it sporthert fan Warkum en dan sa rêstich noch allegear. Mar dat ha ik net yn 'e hân."