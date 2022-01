Heger wetterpeil foar bettere natuer: "Wat faker skommelje"

Schaper krige al wat reaksjes fan minsken dy't seagen dat it heech stie en har soargen makken. "Dêr hâlde we ek rekken mei. Mar in nivo fan -0,38 is net hiel raar. Mei heechwettersituaasjes beskôgje we -0,32 as reden ta soarch. Mar dit falt noch binnen de bânbreedte."

Unfeilich sil it net wurde. "We litte it der net op oankomme. Ik hâld al de hiele wike it waar goed yn de gaten: wannear begjint de wyn in gruttere rol te spyljen? Fan snein op moandei is der wat mear wyn op komst, mar dêrnei is wer rêstich. It binne hiel útsûnderlike waarsomstannichheden, dêrom doare we it oan."

Faker skommelje

De natuer sil net fan de iene op oare dei sjen litte dat it profitearret fan de hegere wetterstân. "We dogge dit foar de langere termyn. Foarige wike wie it wetterpeil al wat oan de hege kant. En dit dogge we der no by. Dan ha we twa wiken lang heech wetter. We sille wat faker skommelje."