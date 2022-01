GGD iepenet testlokaasje yn Sondel | 39 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It nije kabinet hat tongersdei op it Catshuis in petear mei saakkundigen oer it coronabelied. Se sille it ha oer it lêste advys fan it Outbreak Management Team. Dêrnei wurde de foarsitters fan it Veiligheidsberaad digitaal op de hichte brocht. Freed beslút it kabinet oft de lockdown mooglik ferromme wurdt; om 19.00 oere is de parsekonferinsje.

Tsjin de lockdown is hieltyd mear wjerstân. Wurkjouwers pleitsje foar oanpassingen fan de regels, om't bedriuwen mear yn de knipe komme. Winkeleigeners yn ferskate stêden sizze dat se dit wykein har winkel iepenje sille, nettsjinsteande in ferlinging fan de lockdown. It heger ûnderwiis en it mbû wolle ek wer iepen.