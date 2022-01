Boargemasters Veiligheidsberaad beprate lockdown

De 25 boargemasters dy 't mei-inoar it Veiligheidsberaad foarmje hearre tongersdeitejûn digitaal hokker coronamaatregels it kabinet freed oankundigje wol. Foar de Veiligheidsregio Fryslân is Sybrand Buma, boargemaster fan Ljouwert, by it oerlis.

De boargemasters sille har nei alle gedachten foaral bûge oer in eventuele ferlinging fan de strange lockdown. In tal gemeentebestjoeren, wêrûnder ferskate Fryske, hat it dizze wike foar de ûndernimmers opnaam en pleite om yn alle gefallen diels winkels, hoareka en kultuersektor te iepenjen. Boppedat soene der romhertiger kompensaasjemaatregels komme moatte.

'OMT moat oertsjûgje'

Hubert Bruls, boargemaster fan Nijmegen en foarsitter fan it Veiligheidsberaad, sei earder dizze wike dat er optrede sil tsjin ûndernimmers dy't harren saak sneon iepenje, as dat noch net mei. Mar hy fynt ek dat it Outbreak Management Team mei in oertsjûgjend ferhaal komme moat om de strange lockdown langer oanhâlde te litten.

By it digitale beried tongersdei skoot foar it earst de nije minister fan Justysje Dilan Yesilgöz oan. Minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens fergaderet net mei.