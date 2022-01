Ynrinhuzen kankersintrum sykje frijwilligers om jildpotsjes oan te boarjen

By De Skulp biede se psychososjale soarch. Danes: "De reguliere soarch giet om it behanneljen, it better meitsjen of ferlichten fan de sykte. Wy dogge eins alles wat net medysk is. De kwaliteit fan libben stelle we sintraal."

Wa't der ferlet fan hat, kin sa ynrinne op ien fan de lokaasjes. "Prate mei ús gastmanlju en -froulju, mei lotgenoaten, allerhanne aktiviteiten. It hiele jier troch."

Trochferwizing

Danes fernimt dat der ferlet fan is. "Dêr ha ek ûndersiken nei west. Net elkenien mei kanker wol hjirhinne, mar der is in hiele groep dy't dat wol wol. En noch net iens elkenien ken ús. We hoopje dat sikehûzen en soarchoanbieders nei ús trochferwize."