Lyts, mar mooglik djoer ferlies Aris yn Zwolle

Aris is dwaande oan in sterk seizoen en begûn 2022 ôfrûne wykein ek mei winst op Den Helder. De Ljouwerters stride om in plakje by de earste fiif yn de Nederlânke tak fan de BNXT League. De top-fiif pleatst him nammentlik foar de Elite Gold, it heechste nivo fan de basketbalkompetysje fan Nederlân en België.

Lang spannend

De ferskillen binne lyts en dus hie de ploech fan Vincent van Sliedregt himsels in goede tsjinst bewize kind yn Zwolle. It begjin wie goed, want Aris naam in foarsprong fan sân punten. Oan de ein fan it earste kwart stie Landstede alwer op likense hichte: 21-21. By it skoft wie it noch hieltyd spannend, mar wie der in lytse foarsprong foar de thúsploech.

Oant yn it fjirde kwart ûntrûnen de ploegen elkoar hast neat. Aris kaam noch even op foarsprong (66-67), mar seach Landstede yn de lêste trije minuten dochs de wedstriid nei him ta lûken.

Pruitt topskoarer by debút

By Aris makke Nigel Pruitt syn debút. Hy is de opfolger fan topskoarer Ar'mond Davis, dy't fanwegen privee-omstannichheden weromgien is nei syn thúslân Amearika.