Plysje Noard-Nederlân kampt mei tekoarten troch selsopleine aspirantestop

By dizze sifers giet it allinnich om it ferskil tusken it oantal minsken dat de plysje nedich tinkt te hawwen (formaasje) en it oantal dat der echt op de funksjes sit (besetting). De lêste tiid wurdt der regelmjittich plysjepersoniel útliend om bystân te ferlienen by bygelyks coronademonstraasjes of it opskuor yn Rotterdam. Dat 'útlieneffekt' en de oprinnende wurkdruk en ympakt troch sokke demonstraasjes binne net meinaam yn de sifers.

Te min resjersjeurs

De tekoarten yn it Noarden hawwe net allinnich harren wjerslach op regioteams sa as Noardeast, mar hawwe ek effekt op bepaalde tsjinsten fan de plysje. Binnen de ienheid Noard-Nederlân komt de resjerzje de measte minsken tekoart: 47 persoanen. Op in formaasje fan 666 is dat sa'n 7 prosint. Yn hokker provinsje oft dat foaral field wurdt, is oan de sifers net te sjen: de sifers de tsjinst binne net útsplitst nei regio.

By DRIO (Dienst Regionale Informatie Organisatie) is ek in tekoart. Dy tsjinst foarsjocht de oare dielen fan it plysje-apparaat fan ynformaasje om alle taken goed útfiere te kinnen. Yn Noard-Nederlân ûntbrekke dêr 13 minsken op needsaaklike funksjes, wat delkomt op hast 5 prosint.

Tefolle minsken op liedingjaande funksjes

Neffens de formaasje wol de plysje 110 minsken yn tsjinst hawwe dy't yn de lieding of stêf fan de ienheid Noard-Nederlân sitte. Yn werklikheid wurkje dêr 134 minsken. Dêr't de plysje yn it Noarden dus kampt mei tekoarten yn funksjes op strjitte en yn opspoaring, bestiet dêr just in oerskot fan rom 20 prosint.