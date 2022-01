Fuotbaltrainer Pieter Huistra ferlit Oezbekistan mei kampioenstitel yn 'e bûse

Hast fiif jier lyn kaam de Fryske achtfâldich international yn Oezbekistan telâne. Hy wie sûnt 2017 yn tsjinst fan Pakhtakor, earst as assistint en sûnt begjin 2021 as haadtrainer. Yn dy funksje wist er ferline jier mei de klup kampioen fan it Sintraal-Aziatyske lân te wurden.

Huistra is berne yn Goaiïngea. Hy hat sawol as spiler en as trainer in ynternasjonale karriêre. Yn ús lân spile er ûnder oare by FC Groningen en FC Twente. Bûtenlânske aventoeren brochten him by Glasgow Rangers, Sanfrecce Hiroshima en Lierse SK.