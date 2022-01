Al twa jier gjin Fryske hynders bûten Europa keurd troch corona

Akkerman is wol fan plan om ynkoarten ferskate ynspekteurs dochs op it fleantúch te setten nei Amearika, dêr't allinnich al sa'n twahûndert hynders keurd wurde moatte. Fierders moat ôfwachte wurde wat der mooglik is.

In besite oan Australië en Nij-Seelân, lannen dy't in hiel strang coronabelied hantearje, is dit jier net mooglik. Dat moat wachtsje oant 2023.

Dat der net keurd wurde kin, is net allinnich wichtich foar de oanwaaks fan it stamboek. Ek de motivaasje by de ynspekteurs en de fokkers hat derfan te lijen, seit Akkerman. Se hopet dat der gau feroaring yn de situaasje komt.