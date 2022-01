Bestjoer MFS Stiens stapt op nei ûnienichheid oer ferhuzing nei eardere gemeentehûs

Der is in nije kink yn de kabel kaam mei de ferhuzing fan multyfunksjoneel sintrum De Skalm yn Stiens nei it âlde gemeentehûs yn it doarp. De plannen binne al goed twa jier âld, mar ferline jier kamen der problemen nei boppen. Neffens it bestjoer fan De Skalm hâlde de gemeente him net oan ôfspraken.

Bemiddelers jouwe taak werom

Wethâlder Hein de Haan fielde him doe oerfallen troch it boadskip fan De Skalm. Twa bemiddelers moasten in oplossing betinke en de partijen wer byelkoar bringe.

Dy bemiddelers jouwe no de opdracht werom. Se sizze dat it bestjoer fan De Skalm yn in brief fan fan 'e wike mei allegearre nije foarstellen kaam is.