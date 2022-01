Miljoenejacht Galactica nei hindernissen oankaam yn Harns

Om kertier foar fiven kaam it skip einliks oan yn de Harnzer haven. Sneon gie it jacht fuort út Oss, mar it koe oant twa kear ta net ûnder in brêge troch fanwege it hege wetterpweil yn de Maas. Earst gie it mis by de spoarbrêge fan Hedel yn Gelderlân en letter paste it jacht net ûnder de brêge troch by Heusden yn Brabân.

It skip fan 80 meter lang en 14 meter breed moast wachtsje op leger wetter. Tiisdeitejûn koe it úteinlik fierder en kaam it fia de Noardsee en de Waadsee op syn bestimming yn Harns. Wa't de eigener fan it skip is, is net bekend makke.