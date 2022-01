Eanjumer krijt 12 moannen selstraf foar mishanneljen plysjeman

De straf yn de snelrjochtsaak is gelyk oan de eask fan de offisier fan justysje. De fertochte soe de plysjeman ferwûne ha troch mei in stik glês te smiten. De plysjeman rekke slim ferwûne oan de holle by de opskuor yn Eanjum.

De 27-jierrige man wie him fan syn skuld bewust yn de rjochtbank. "Het is stom natuurlijk, ik baal als een stekker, ik voel me verrotte schuldig."

Sjarzjes nei bûtenbrân

De plysje en ME kamen op 30 desimber teplak om't in groep fan 150 jongeren de brânwacht hindere by it útmeitsjen fan in bûtenbrân oan de Mounebuorren yn it doarp. De ME en plysje fierden ferskate sjarzjes út om de groep útinoar te krijen.

De oanholden man wegere fuort te gean en smiet op in ôfstân fan ûngefear twa meter in stik glêswurk yn it gesicht fan de agint. De agint waard oerbrocht nei it sikehûs. Dêr die bliken dat hy ferskate breuken yn it gesicht hat.