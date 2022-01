HEA! De Stal fan Hylpen

It is in prachtgesicht as Gerben en Klaske de Vries mei Frysk hynder en wein troch Hylpen rinne. Al 35 jier hawwe se hjir in fokkerij mei Fryske hynders: de Stal fan Hylpen. De passy foar it Fryske hynder is sawol by Gerben as by Klaske grut. Heit De Vries is hjir eartiids mei úteinset. Hy seach in fôle op de merk op De Jouwer en sa is it begûn, fertelt Gerben. Dizze fôle groeide út ta stammem Inngrid, en alle hynders op de fokkerij stamme fan har ôf. Sa ek Herre 524. Dizze hynst docht dit jier foar it earst mei oan de hynstekeuring.