Prikhumor yn Snits: "Wy meitsje it hiel graach gesellich"

Westra kaam op it idee fan syn 'wachtfoarstelling' doe't it him opfoel dat minsken yn de wachtromte benammen nei de klok sieten te stoareagjen. "Ik tocht, ik moat hjir de boel in bytsje opfleurje, want it is net sa'n fleurige tiid op dit stuit."

Lokaasjemanager Baukje Westra is wiis mei it inisjatyf fan Westra. "It is leuk om ûntspanning te hawwen. Minsken moatte in kertier wachtsje, is it advys. En dat kin hiel saai wêze. Mei Westra wurdt it in stik leuker en hawwe se wat ferdivedaasje."

It publyk liket ek wiis te wêzen mei de aksje fan Westra. "Wy hearre sa no en dan klappen en in jûchhei. Dan is it altyd goed. En dat op in faksinaasjelokaasje. Wy meitsje it graach gesellich. Dat fine we leuk. It is hjir net allegear hiel streng. Wy binne gesellich."