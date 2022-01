Spaansenterrein Harns kin lang om let dochs wenwyk wurde

Wa't de huzen krekt bouwe sil, is noch net bekend. De nijbou op it terrein fan it eardere betonfabryk is it grutste steds-ûntwikkelgebiet op it mêd fan wenjen bûten Ljouwert.

Ek sosjale hierwenten

De gemeente Harns hat wol in tal betingsten. Sa moat der ek sosjale hierwenten boud wurde en huzen foar de middenynkommens. De wenten moatte passe by "de aard en schaal van Harlingen", seit wethâlder Erik de Groot (PvdA). Hy tinkt dat der wol fraach is nei de huzen yn alle priisklassen, fan sosjale hierwenten oan it hegere keapsegment. In soad minsken yn it Westen wolle wol yn Harns wenje.

Eardere keap weromfluite troch rjochter: steatsstipe

It Spaansenterrein fan 6,5 bunder leit al in tal jierren foar waar en wyn. De gemeente woe al folle langer dat it gebiet ûntwikkele waard.

Yn 2009 kocht de gemeente de grûn fan Spaansen. Dêrfoar waard 6,5 miljoen betelle en der soe nochris 2 miljoen achteroan betelle wurde.

Mar de rjochter draaide de keap werom. Der soe sprake wêze soe fan steatsstipe en dat mei net. Spaansen moast dêrop it earste bedrach werombetelje.

In rige oan rjochtssaken wie it gefolch, oant kassaasje ta. De gemeente ferlear al dy saken. De rjochters bleaune by it oardiel dat der sprake wie fan steatsstipe.

Oankeapbedrach fan no gjin steatsstipe, mar skikking

Spaansen en de gemeente Harns kamen der lange tiid net mei-inoar út oant no. Wethâlder De Groot is bliid dat de ympasse trochbrutsen is. De gemeente betellet in bedrach fan hast 5 miljoen euro oan Spaansen. Yn tsjinstelling ta de eardere bedraggen is dit gjin steatsstipe. "Het is een schikking op basis van een juridische uitspraak", seit De Groot.