UPDATE: Treinferkear komt wer op gong yn Fryslân en Grinslân

Al it treinferkear boppe Assen en Hearrenfean hat ûngefear in oere platlein. Krekt foar 12:30 foel der yn de ferkearsliedingspost yn Grinslân in betsjinningssysteem út. Neffens in wurdfierder fan de NS koene der hjirtroch gjin seinen en wiksels betsjinne wurde. Fanwege de feilichheid waard it beslút naam om it treinferkear sil te lizzen. De post yn Grinslân betsjinnet alle linen boppe Hearrenfean en Assen, sa seit ProRail. "Als die uitvalt, kunnen treinen niet verder rijden en worden ze stilgelegd."

Op it momint dat de problemen begûnen, wiene der ek treinen ûnderweis. Alle treinen koene al gau op stasjons binnenhelle wurde. Neffens in wurdfierder fan Arriva hawwe der gjin reizgers lang fêstsitten. De wurdfierder fan NS leit út dat yn dit soartefan sitewaasjes de fêste proseduere is om treinen stadichoan in stasjon tichtby binnenride te litten, sadat se dêr stilhâlde kinne.