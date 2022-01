FNP ropt Fryske polityk op om Grinslân te stypjen

Ferline wike makke it regear bekend dat de gaswinning yn Grinslân dit jier ferdûbele wurde moat, om oan de fraach fan Dútslân te foldwaan. In klap foar de Grinslanners, dy't al jierren te krijen hawwe mei de gefolgen fan de gaswinning.

Dêr kaam nochris by dat de minsken dy't in part fan har skea fergoede hawwe wolle ôfrûne moandei oerenlang yn in rige stean moasten. Foar in soad fan harren ek nochris sûnder resultaat.

FNP: "Wy fielden ús stipe troch de Grinzer solidariteit en neffens de siswize: better in goede buorman as in Haachske 'freon' fine wy dat de Fryske oerheid no skouder oan skouder mei de Grinzers stean moat. Mei ús buorlju easkje wy dat de gaswinning ôfboud wurdt yn it noarden en dat der in romhertige fergoeding fan de skea komt."