Gemeenten hawwe soargen oer ynwenners mei sinnepanielen

Yn de gemeenten Weststellingwerf, Eaststellingwerf en Opsterlân is der in soad animo om sinnepanielen te nimmen, mar dizze populariteit kin gau omslaan nei segryn, no't de kapasiteit op it net te lyts driget te wurden. Inisjativen fan koöperaasjes rinne fêst, en partikulieren mei panielen op it dak wurde op guon dagen sels ôfsluten, sa sizze de gemeenten.

Om hjir feroaring yn te bringen hawwe de trije gemeenten no in moasje yntsjinne by de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Njoggen oare Fryske gemeenten ûnderskriuwe de moasje.

Se wolle dat de VNG it nije kabinet beweecht om yn aksje te kommen. Sa soene der fuort maatregelen naam wurde moatte om elektrisiteit lokaal op te slaan, of om te foarmjen.

De moasje fan de Fryske gemeenten wurdt takom wike tongersdei, 13 jannewaris behannele by de VNG.