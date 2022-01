Ambulânsepersoniel Snits mei mes bedrige

De man hie krekt foar twaen nachts om help frege fanwege medyske klachten. Mar út it neat pakte er ynienen in mes, en gie er efter it ambulânsepersoniel oan. De helpferlieners koene krekt op 'e tiid wer werom yn harren ambulânse klimme, en rieden dêrnei hurd fuort om slimmer foar te kommen.

De plysje hat de man oanhâlden foar bedriging. Hy fersette him by syn oanhâlding, oant er yn de sel siet. De plysje ûndersiket de saak.