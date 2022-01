De toan fan Froukje Sijtsma: "Is in frikandel in dea bist, mem?"

Lêst hie se freonskip sletten mei in strontmich. Se koe him sa fan it finsterbank oppakke, om't ien fan syn wjukken lam lei. Tegearre sieten se yn de loveseat te Netflixen. Sy ûnder in tekkentsje en Miggy, sa't se de strontmich leafdefol neamde, noflik yn in lusiferdoaske. Mar de freonskip duorre net lang. Miggy joech dyselde dei noch de geast en foar't ik it yn de rekken hie, wie ik ûnder de grutte beam yn de eftertún in begraffenis oan it fersoargjen.

Sûnt koart is myn dochter lid fan Natuurmonumenten en dêrtroch wit se dat bijen belangrike bisten binne. Se kin dan ek hiel fertrietlik wurde at se in deaden ien lizzen sjocht. Alle bisten helpt se dêrom graach in hantsje. In hûskeslak dy't yn de breedte fan it fyts- en kuierpaad rint, en grutte kâns hat om kapottrape of oerride te wurden, moat fansels holpen wurde troch him in feilich plakje yn it gers te jaan.

Ien dy't sa fan bisten hâldt, sil grif op in momint neitinken gean oer it iten fan fleis. Foarich jier, doe't se krekt fiif wurden wie, siet se oan tafel wat om te barchjen mei har salm en brokolly. Ik sei: "No moatst dyn fisk al efkes opite, oars it it aanst allegear kâld." Se liet har foarke fuort falle en seach my mei hieltyd grutter wurdende eagen oan. "Is dit in bist, mem?" Se sprong fan har stoel en klom mei dikke triennen by my op de skurte. "Dat is echt hiel erch silich! Ik fyn salm hiel lekker, mar ik fyn it foaral hiel sneu foar dy fisk."

"Wy ite gewoan sa faak mooglik biologysk fleis of mei in keurmerk. Dan meie wy derfan útgean dat de bisten in lokkich libben hân hawwe."

"En wat no as ik gjin fleis of fisk mear ite wol, mem?" "No, ast dat echt net wolst, dan hoecht it fan my net. Mar it is wol belangryk dat dyn lichem boustoffen krijt dêr'tst troch groeist." Myn dochter gong wer oan tafel sitten en iet har salm snotterjend op. De folgjende dei ieten wy woartels en se siet wer wat yn it iten om te prikken. "Mem, is in woartel ek in bist?" "Nee hear, leave. Dy groeie by pake en beppe yn de grientetún."

It ûnderwerp kaam in hiel skoft net echt mear oan 'e oarder. Mei om't ik sels ek net alle dagen fleis yt. Mar it tema begûn dizze wike wer op te spyljen. Wy wienen in middei by myn suske op besite. Ik seach it allegear wol gebeuren. Myn dochter seach in berneprogramma op telefyzje oer hoe't chicken wings makke waarden. Har kopke makke oeroeren en ik wie benijd wat der barre soe at se sjen soe dat de hin deamakke wurde moast foar't de hinnewjukjes opiten wurde koenen. Mar safier kaam it net. "Set dy telefyzje mar út hear. Ik wol dit net sjen en ik hoech ek gjin kipkluifjes mear."

Dit wykein bestelden wy patat by it kafetaria. As snackje woe myn famke wol in frikandel en dan koenen wy ek noch wol in kroketsje diele. Doe't iten op tafel stie, en se har earste hap yn de mûle dwaan soe, betocht se har. "Is dy frikandel ek in dea bist, mem?" "Ja, dat is makke fan kowefleis." It bleau efkes stil. "Is it biologysk?" "Uuuh, nee." "No, dan hoech ik it net", sei se en se treau de frikandel fan har ôf. "Ik wol net dat bisten deamakke wurde sadat wy se opite kinne. Kinne wy net gewoan wachtsje oant dy ko sels deagiet?"

En sa stelt in 6-jierrich famke my as folwoeksene dus hamfragen oer libben en dea. De fragen dy't sy stelt, sette my ta neitinken oer saken dy't foar my al lange tiid logysk binne en daagje my út om goeie antwurden te betinken. As bern haw ik der sels net bot by stilstien oft ik wol of net fleis ite woe. Dat dienen wy gewoan. Ik fyn it prachtich dat myn dochter dy fragen wol stelt en neitinkt oer it wolwêzen fan bist, minsk en miljeu. Se sei: "Dizze frikandel yt ik noch op, mar dêrnei moatte wy it der mar ris goed oer hawwe wat wy mei dat fleis dwaan sille, mem.""