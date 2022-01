Fandalen meitsje ein oan Tjongertoer

De konstruksje fan de houten toer út 1999 is der al min oan ta. Trochdat der op guon plakken wetter stean bliuwe koe, is de konstruksje rotsjen gien. En no hawwe fandalen boppedat in balustrade fan de boppeste ferdjipping fan de toer fernield. Dat soarget foar in gefaarlike sitewaasje: "It is op dit stuit libbensgefaarlik", seit Michel Krol, distriktshaad by It Fryske Gea.

Ek op de oare ferdjipping is besocht om de reling fuort te skoppen, mar dat is dêr net slagge. It Fryske Gea wachtet no op tastimming fan de gemeente om de toer fuorthelje te meien.

Der binne noch gjin plannen foar in nije toer. Dat is sawol fanwege it finansjele plaatsje, mar ek fanwege alle easken dy't der hjoed de dei binne om wat iepen te stellen foar publyk, sa seit Krol. En al soe it Fryske Gea der jild foar hawwe, "der moat ek noch ûnderhâld dien wurde."