Studinten Verslavingskunde siede iten foar dakleazen

"We willen iets extra's terugdoen voor deze mensen, een warme maaltijd in deze koude tijd", fertelt Savannah Kelderhuis. Se is studint Verslavingskunde oan NHL Stenden.

Mei help fan in supermerk en it ynsammeljen fan jild ûnder studinten waard de aksje realisearre. "Ik ben heel trots op hen", seit dosint Marcel Kik. De studinten hiene earder in fytstocht by ferskate opfanglokaasjes del. "Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat ze dit initiatief nemen."

Neffens Kik is de wichtichste les foar studinten, dat se har bewust binne fan foaroardielen. Dy kinne je yn de wei sitte as helpferliener.

"Neem bijvoorbeeld het idee; eens verslaafd, altijd verslaafd. Is dat wel zo? En moet iemand dat zijn hele leven meedragen? Of kun je kijken naar de mens achter het gedrag? Dus als je meer gaat begrijpen van de context waarin iemand tot een bepaalde situatie is gekomen, kun je ook veel beter iemand helpen."